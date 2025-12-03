Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nicolas Schütz ist neuer Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Mannheim

Nicolas Schütz ist der neue Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Mannheim. Damit löst er Sabine Abeln ab, die seit Mai 2024 die Leitung kommissarisch übernommen hatte. Sie bleibt der Stabsstelle als Abwesenheitsvertreterin erhalten. "Ich freue mich sehr darauf, in meiner neuen Funktion die Arbeit des Polizeipräsidiums Mannheim in die Öffentlichkeit zu transportieren", so Schütz zu seinem neuen Tätigkeitsfeld.

Der 34-Jährige ist seit mehr als 10 Jahren beim Polizeipräsidium Mannheim tätig. Er übte in dieser Zeit Führungsfunktionen bei verschiedenen Polizeirevieren aus. Sein Weg führte ihn zu Stationen in Mannheim, Heidelberg und Wiesloch sowie in das Landespolizeipräsidium in Stuttgart. Seit 01.10.2023 leitete er den Verkehrsdienst Heidelberg. Die Leitung der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit übernimmt er zum 01.12.2025.

"Ich freue mich sehr, dass Polizeirat Nicolas Schütz die Leitung der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit beim PP Mannheim übernimmt. Der kommissarischen Leiterin, EPHKin Sabine Abeln, welche die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit in herausfordernden Zeiten äußerst professionell leitete, gilt mein besonderer Dank. Beide werden künftig gemeinsam Kontinuität in der Leitung der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Mannheim gewährleisten", so Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer.

