Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrer kollidieren frontal miteinander

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 7 Uhr kollidierten in der Zielstraße zwei Radfahrer miteinander und verletzten sich hierbei nicht unerheblich. Ein 54-jähriger Mann war mit seinem Rad in Richtung Herzogenried unterwegs, als er auf dem Radweg eine zugefrorene Pfütze erkannt. Er versuchte das Hindernis zu umfahren, wich nach links aus und achtete dabei nicht auf den entgegenkommenden Radverkehr. In der Folge kollidierte er frontal mit einer dort fahrenden 64-jährigen Fahrradfahrerin, wodurch die Beiden zu Fall kamen. Der 54-Jährige sowie die 64-Jährige zogen sich schwere Verletzungen im Gesicht zu und mussten ärztlich versorgt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell