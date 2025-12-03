POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Tödlicher Unfall am Bahnhof - Korrekturmeldung
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Entgegen einer Erstmeldung kam es am Dienstagnachmittag bereits um kurz vor 14 Uhr am Bahnhof Heddesheim/Hirschberg zu einem tragischen Bahnunfall. Nach aktuellem Erkenntnisstand überquerte ein Mann die Gleisanlage, da er am falschen Bahnsteig gestanden hatte. Dabei übersah er einen Regionalexpress, der den Mann im Gleisbereich erfasste. Durch die Kollision zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu. Das Kriminalkommissariat Mannheim übernahm die weiteren Ermittlungen.
