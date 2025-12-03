PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Nikolaus-Hinweisschild vom Weihnachtsmarkt entwendet

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft hat zwischen Sonntagabend und Montagfrüh ein großformatiges Nikolaus-Hinweisschild entwendet, das eigens für den Wilhelmsfelder Weihnachtsmarkt aufgestellt worden war. Das Schild war der Gemeinde Wilhelmsfeld für die Dauer der Veranstaltung von der Stadt Schönau zur Verfügung gestellt worden.

Bei dem entwendeten Objekt handelt es sich um ein 2,00 Meter hohes, 1,50 Meter breites und rund 40 Kilogramm schweres Hinweisschild im Wert von etwa 600 Euro, das von der Stadt Schönau gefertigt wurde.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Schildes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter 06223-92540 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Nadine Kollmar
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

