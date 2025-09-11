Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Werkzeugdiebstahl aus Handwerkerfahrzeug; Motorradfahrer fährt auf Nissan auf - eine Person verletzt

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Werkzeugdiebstahl aus Handwerkerfahrzeug - Großkrotzenburg

(kl) Diebe entwendeten aus einem weißen Ford Transit zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr, Werkzeug. Um an die Geräte zu kommen, schnitten die Unbekannten einen Teil der rechten Schiebetür auf und konnten so das Fahrzeug, welches in der Taunusstraße (50er-Hausnummern) abgestellt war, öffnen. Als Beute sicherten sie sich unter anderem Bohrmaschinen und Bohrschrauber. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei melden können.

2. Motorradfahrer fährt auf Nissan auf: eine Person verletzt - Ronneburg

(cb) Am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, kam es auf der Landesstraße zwischen Ronneburg und Langenselbold zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leichte Verletzungen davontrug. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 19-Jähriger in einem blauen Nissan Micra die Landesstraße 3009 in Richtung Langenselbold, hinter ihm war ein gleichaltriger Mann auf seinem Motorrad unterwegs. Verkehrsbedingt musste der Nissan-Fahrer abbremsen, dies bemerkte der Motorradfahrer vermutlich zu spät und fuhr auf dem Nissan auf. In der Folge stürzte der 19-jährige Ronneburger mit seiner Maschine. Leichtverletzt kam er zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden wird mit circa 5.000 Euro angegeben. Zeugen des Unfalls melden sich bitte telefonisch unter der 06183 91155-0 bei der Polizeistation in Langenselbold.

Offenbach, 11.09.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

