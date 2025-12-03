Mannheim (ots) - Am Dienstag gegen 7 Uhr kollidierten in der Zielstraße zwei Radfahrer miteinander und verletzten sich hierbei nicht unerheblich. Ein 54-jähriger Mann war mit seinem Rad in Richtung Herzogenried unterwegs, als er auf dem Radweg eine zugefrorene Pfütze erkannt. Er versuchte das Hindernis zu umfahren, wich nach links aus und achtete dabei nicht auf den entgegenkommenden Radverkehr. In der Folge ...

