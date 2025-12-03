PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim
Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber zur Vermisstensuche im Einsatz - PM Nr. 1

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es in Hockenheim, im Feldgebiet des sog. "Hockenheimer Rheinbogens", zu einem Einsatz von Polizeikräften zur Suche nach einer vermissten Person, die sich eventuell in einer hilflosen Lage befinden könnte. Hierzu ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Vermisst wird ein 76-jähriger Mann, welcher zuletzt mit einer schwarzen Jacke und einer beigen Hose bekleidet war. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

