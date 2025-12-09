Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heubach/Mümling-Grumbach: Vermisster tot aufgefunden

Kriminalpolizei ermittelt

Heubach/Mümling-Grumbach (ots)

Ein in Heubach wohnhafter 30-jähriger Mann wurde von Angehörigen in der Nacht zum Dienstag (9.12.) als vermisst gemeldet. Zuletzt sollen Bekannte des Vermissten am Montag (8.12.) telefonisch Kontakt zu ihm gehabt haben. Die polizeiliche Fahndung nach dem Mann und dem von ihm genutzten Auto verlief zunächst ergebnislos. Der Gesuchte konnte am Dienstagnachmittag (9.12.) gegen 13.30 Uhr nur noch tot am Ortsrand von Mümling-Grumbach in der Nähe des von ihm genutzten Fahrzeugs aufgefunden werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Umstände des Todes völlig unklar. Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen zur Todesursache übernommen.

Hinweis an die Medienvertreter:

Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit über die Pressemeldung hinaus keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell