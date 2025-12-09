Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Bergstraße: Seniorin erleidet hohen Schaden durch "Love Scamming"/Polizei warnt vor Betrugsmasche

Kreis Bergstraße (ots)

Am Montag (08.12.) meldete sich eine 70-jährige Frau aus dem Kreis Bergstraße bei der Kriminalpolizei und zeigte an, auf einen sogenannten Love-Scammer hereingefallen zu sein. Dieser hatte sie über ein soziales Netzwerk angeschrieben, eine freundschaftliche Beziehung zu ihr aufgebaut und sie später um finanzielle Hilfe gebeten. Seit September 2024 soll die Seniorin Kontakt mit dem Tatverdächtigen gehabt haben. Dabei übersandte sie mehrfach hohe Geldbeträge. Insgesamt entstand der Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand dabei ein finanzieller Schaden von rund 185.000 Euro. Das Betrugskommissariat K 23 in Heppenheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Love Scamming ist eine moderne Betrugsmasche, bei der die Täter meist Kontakt zu alleinstehenden Personen über soziale Netzwerke aufnehmen und versuchen eine, meist romantische, Beziehung aufzubauen. Ziel dieser Betrüger ist es, durch das Vorgaukeln starker Gefühle, das Gegenüber emotional so zu beeinflussen, dass finanzielle Zuwendungen übertragen werden. Sobald der Betrug auffällt oder keine Zahlungen mehr erfolgen, wird der Kontakt abgebrochen. Die Täter agieren dabei in den meisten Fällen aus dem Ausland heraus.

Grundsätzlich rät die Polizei, keinem Menschen, den man nicht persönlich kennengelernt oder gesehen hat, Geld zu überweisen oder auf sonstige Forderungen einzugehen. Gerade im Internet nutzen Betrüger die Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen aus. Sollte von Ihnen online Geld gefordert werden, bleiben Sie misstrauisch und hinterfragen die Forderung kritisch. Vertrauen Sie sich Familienangehörigen oder Freunden an und wenden Sie sich im Zweifel an die Polizei.

Sollten Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, empfiehlt die Polizei alle Chatverläufe, E-Mails und dergleichen zu sichern und Strafanzeige bei der Polizei zu erstatten.

Ausführliche Informationen zum Thema gibt es auch unter:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/haeufige-betrugsmuster-vorsicht-vor-diesen-maschen/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell