Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kleestadt: Einbruch in Einfamilienhaus

Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Zollstockweg, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Am Dienstag (9.12.), zwischen 12.30 und 19.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand auf gewaltsame Art und Weise durch ein Fenster Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Schmuck. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell