PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Ueberau: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub

Reinheim (ots)

Nachdem sich am Dienstagmorgen (9.12.) ein versuchter Raub in einer Wohnung in der Berliner Straße zugetragen hat, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum dortigen Wohnhaus. Gegen 8.15 Uhr klingelten sie bei einem 35-jährigen Bewohner und gaben sich als angebliche Photovoltaikmitarbeiter aus, um sich Zugang zu seiner Wohnung zu verschaffen. Im Anschluss drängten sie ihn in die Wohnung, verletzten ihn mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen ließen sie von dem 35-Jährigen ab und suchten in unbekannte Richtung das Weite.

Die Kriminellen sollen zwischen 30 und 40 Jahren alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß sein und einen dunklen Bart getragen haben. Des Weiteren soll einer der Täter auffällig dicke Lippen und buschige Augenbrauen gehabt haben.

Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise zu den bislang Unbekannten geben können, werden gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 10 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 09:45

    POL-DA: Darmstadt: Mann entblößt sich vor 17-Jähriger / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Ein etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagmittag (9.12.), gegen 15.15 Uhr, in einem Bus, der sich zu dem Zeitpunkt im Bereich des Hauptbahnhofs befand, vor einem 17 Jahre jungen Mädchen entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann ist 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Hose, eine schwarze ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:17

    POL-DA: Kleestadt: Einbruch in Einfamilienhaus / Zeugen gesucht

    Groß-Umstadt (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Zollstockweg, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Am Dienstag (9.12.), zwischen 12.30 und 19.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand auf gewaltsame Art und Weise durch ein Fenster Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Schmuck. Mit ihrer Beute ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren