Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Ueberau: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub

Reinheim (ots)

Nachdem sich am Dienstagmorgen (9.12.) ein versuchter Raub in einer Wohnung in der Berliner Straße zugetragen hat, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum dortigen Wohnhaus. Gegen 8.15 Uhr klingelten sie bei einem 35-jährigen Bewohner und gaben sich als angebliche Photovoltaikmitarbeiter aus, um sich Zugang zu seiner Wohnung zu verschaffen. Im Anschluss drängten sie ihn in die Wohnung, verletzten ihn mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen ließen sie von dem 35-Jährigen ab und suchten in unbekannte Richtung das Weite.

Die Kriminellen sollen zwischen 30 und 40 Jahren alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß sein und einen dunklen Bart getragen haben. Des Weiteren soll einer der Täter auffällig dicke Lippen und buschige Augenbrauen gehabt haben.

Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise zu den bislang Unbekannten geben können, werden gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 10 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 aufzunehmen.

