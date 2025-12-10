Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Erbach (ots)

Nach Beschwerden von Anwohnern aus dem kurz hinter der bayerisch - hessischen Landesgrenze gelegenen Boxbrunn, wonach jeden Morgen ein Autofahrer mit erheblich erhöhter Geschwindigkeit den Ort in Richtung Erbach passieren würde, stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwochmorgen (10.12.), gegen 5.30 Uhr, nach einer Geschwindigkeitsmessung einen 25 Jahre alten Autofahrer aus dem Odenwaldkreis. Er raste zuvor mit über 80 km/h durch den 30er-Bereich in der Eulbacher Straße. Zuvor wurde der Mann bereits von Beamten der Polizeiinspektion Miltenberg aufgrund der gleichen Anwohnerbeschwerden auf der Bundesstraße 47 in Boxbrunn mit 146 "Sachen" gemessen.

Der 25-Jährige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens zu verantworten haben. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Zudem fielen den Ordnungshütern am Fahrzeug des Mannes mehrere technische Veränderungen auf. Hierüber wurde Zulassungsstelle wurde informiert. Die Ermittlungen dauern an.

