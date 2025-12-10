Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heubach/Mümling-Grumbach: Mordkommission und Hinweistelefon eingerichtet

Zeugenaufruf nach Verdacht eines Tötungsdelikts

Groß-Umstadt/Höchst im Odenwald (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem am Dienstagmittag (09.12.) ein lebloser 30-jähriger Mann am Ortsrand von Mümling-Grumbach in der Nähe des von ihm genutzten Fahrzeugs aufgefunden wurde (wir haben berichtet), ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei aufgrund des Ergebnisses der bislang durchgeführten Maßnahmen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Beim Polizeipräsidium Südhessen wurde bereits am Mittwochmorgen (10.12.) die Mordkommission "Forest" mit über 30 Beamtinnen und Beamten eingerichtet.

Für Hinweise aus der Bevölkerung hat die MOKO "Forest" unter der Rufnummer 06151 / 969 - 53 333 ein Hinweistelefon eingerichtet, unter dem sich Bürgerinnen und Bürger, auch anonym, melden können.

Aktuell suchen die Ermittlerinnen und Ermittler nach Zeugen, die seit Montagabend (8.12.), im Bereich "Im Wolfsgrund" verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

Hinweis an die Medienvertreter:

Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit über die Pressemeldung hinaus keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6175960

