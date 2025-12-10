PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Bratwürste und Geld in Verkaufsstand erbeutet

Bensheim (ots)

Ein Weihnachtsmarkt-Verkaufsstand in der Hauptstraße, in der Nähe des Hospitalbrunnens, rückte in der Nacht zum Mittwoch (10.12.), gegen 1.00 Uhr, in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsstand und entwendeten im Anschluss 160 Bratwürste, Getränke und Bargeld.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

