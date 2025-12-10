POL-DA: Lorsch/Lampertheim: Autodiebstähle scheitern
Lorsch/Lampertheim (ots)
Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Dienstag (09.12.) in Lorsch in der Kastanienallee sowie in der Nacht zum Mittwoch (10.12.) in der Lampertheimer Biedensandstraße jeweils Zugang in Fahrzeuge der Marke Citroen "Jumper". Sie versuchten die Fahrzeuge durch Kurzschlüsse zu starten. Die beiden Versuche scheiterten und die Kriminellen suchten daraufhin das Weite.
Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell