POL-DA: Lorsch/Lampertheim: Autodiebstähle scheitern

Lorsch/Lampertheim (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Dienstag (09.12.) in Lorsch in der Kastanienallee sowie in der Nacht zum Mittwoch (10.12.) in der Lampertheimer Biedensandstraße jeweils Zugang in Fahrzeuge der Marke Citroen "Jumper". Sie versuchten die Fahrzeuge durch Kurzschlüsse zu starten. Die beiden Versuche scheiterten und die Kriminellen suchten daraufhin das Weite.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

