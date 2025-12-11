Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Odenwaldkreis, Michelstadt - Brombachtal (ots)

Am Mittwoch (10.12.) kam es gegen 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr auf der K 89 zwischen Rehbach und Langen-Brombach. Ein 68-jähriger Odenwälder befuhr mit dem PKW eines Transportunternehmens die K 89 aus Richtung Rehbach kommend in Fahrtrichtung Langen-Brombach, als ihm in Höhe Stationskilometer 1,0 ein weiterer PKW entgegenkam. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite kollidierten beide Fahrzeuge jeweils mit dem linken Seitenspiegel und es entstand Sachschaden am PKW des Odenwälders. Hinweise auf den Unfallgegner konnten nicht erlangt werden.

Der Unfallgegner entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 500,- EUR.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und des/der flüchtigen Fahrzeugführer(s)/in unter 06062 / 953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell