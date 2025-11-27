Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Spaziergänger mit Hund

Neuss (ots)

Am Mittwoch (05.11.), gegen 17:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger an der Konstantinstraße.

Ein 41-jähriger Neusser war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Kölner Straße in Richtung Augustinusstraße unterwegs, als auf Höhe der Konstantinstraße ein unbekannter Mann mit seinem Hund den Radweg querte. Nach ersten Ermittlungen bremste der Neusser stark ab. Das Fahrrad rutschte dabei weg und er stürzte zu Boden.

Der 41-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie den unbekannten Spaziergänger mit Hund.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell