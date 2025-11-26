Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfallverursacher war mutmaßlich auf Flucht vor der Polizei

Jüchen (ots)

Am Dienstag (25.11.), gegen 11:20 Uhr, kam es auf der Straße "Schaan" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 62 Jahre alter Mann aus Erkelenz leicht verletzt wurde. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus.

Zur Unfallzeit war ein 22 Jahre alter Autofahrer aus Neuss in einer Rechtskurve mit dem am linken Fahrbahnrand stehenden Wagen des Erkelenzers kollidiert. Der Neusser, der in Richtung Kelzenberg unterwegs gewesen war, ließ seinen stark beschädigten silbernen Mercedes am Unfallort zurück und flüchtete zu Fuß.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann wohl versucht, sich einer drohenden Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Mercedes und dessen Fahrer waren einer Streifenwagenbesatzung kurz zuvor auf der Hackhauser Straße aufgefallen. Als die Beamten wendeten, um den Wagen zu kontrollieren, gab der Fahrer Gas.

Noch bevor der Streifenwagen zu dem Flüchtenden aufschließen konnte, war dieser bereits mit dem Erkelenzer kollidiert. Ein möglicher Grund für die Reaktion des Neussers war schnell gefunden. Die Kennzeichen an dem Mercedes waren als gestohlen gemeldet.

Fahndungsmaßnahmen mit einem Diensthund und einer Drohne führten bislang nicht auf die Spur des Mannes. Er ist der Polizei wegen zurückliegender Straftaten bereits namentlich bekannt.

Die weiteren Ermittlungen hat nun das Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell