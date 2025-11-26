Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter männlicher Toter im Rhein

Neuss (ots)

Am Samstag (17.05.), gegen 10:50 Uhr, wurde eine unbekannte männliche Wasserleiche im Rhein aufgefunden. Der Tote trieb in Höhe der Hammer Brücke bei Stromkilometer 738 unter der Wasseroberfläche und wurde durch ein Rettungsboot der DLRG geborgen. Beim Verstorbenen konnten keine Ausweispapiere aufgefunden werden. Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Die Identität des Mannes konnte noch nicht geklärt werden. Er könnte aufgrund seines Erscheinungsbildes möglicherweise dem Obdachlosenmilieu angehört haben.

Beschreibung:

etwa 45 bis 55 Jahre alt, schlanke Statur, kurze rötliche Haare, Tätowierungen am rechten Unterarm, Narbe an der linken Leiste, Narbe am linken Schienbein, T-Shirt und langärmliges Hemd, dunkelgrüne "Bomber"-Jacke, Jeanshose, brauner geflochtener Ledergürtel, schwarze Unterhose, graue Socken, Turnschuhe

Da die bisherigen Maßnahmen der Kripo nicht zur Identifizierung des Verstorbenen geführt haben, wendet sich die Polizei nun mit Lichtbildern an die Öffentlichkeit.

Ein Porträtfoto des unbekannten Toten und ein Foto der Tätowierung kann unter dem nachfolgenden Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/187369

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

