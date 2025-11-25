PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Bild- und Videomaterial

Meerbusch (ots)

Am Samstag (15.11.) kam es bei einem Fußballspiel in Büderich zu einem Platzsturm und möglichen Straftaten von Fußball-Fans. Mit Pressemitteilung vom 15.11.2025 - 17:59 Uhr Platzsturm in Büderich: Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6159088) berichteten wir über die Vorfälle.

Das Kriminalkommissariat 23 hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen. Um die Vorfälle gerichtsverwertbar aufklären zu können, sind die Ermittler auf die Mithilfe der Bevölkerung und insbesondere Zuschauer des Spiels FC Büderich gegen Wuppertaler SV angewiesen. Die Ermittler suchen Bild- und Videomaterial, welche die Vorfälle im Stadion zeigen und Rückschlüsse auf Tathergang und mögliche Tatverdächtige geben können. Daher stellt die Polizei einen Link zur Verfügung, unter dem entsprechende Bilder und Videos hochgeladen werden können.

Link zur Upload-Möglichkeit: https://transfer.polizei.nrw.de/guest/projects/upload/c2gKSF479UlOddtORd5hj02fAAbg0y8611bIMPZK

Zur Anmeldung müssen bitte der eigene Name und der Code 202511 eingetragen werden. Hinweis: Der Link ist bis Dienstag (02.12.) 14:00 Uhr, abrufbar. Sollte es Probleme oder Fragen zum Upload geben, stehen ihnen die Ermittler des Kommissariats 23 gerne zur Beratung zur Verfügung.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und hofft durch diese, die Vorfälle rund um das Spiel aufklären zu können.

Die Polizei ist unter der Telefonnummer 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de erreichbar.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

