PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Anhaltezeichen der Polizei missachtet und mit Verkehrsschild zusammengestoßen

Neuss (ots)

Die Polizei ist zuständig für die Sicherheit im Straßenverkehr. Sie führt dazu immer wieder Kontrollen von Verkehrsteilnehmenden durch, um deren Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. Bei etwaigen Verkehrsverstößen werden diese gegebenenfalls auch sogleich geahndet. Hierdurch soll ein Einsehen der Verkehrsteilnehmer entstehen und sie zukünftig zu regelkonformerem und einem rücksichtsvolleren Verhalten animiert werden.

Einer solchen Kontrolle versuchte ein 21-jähriger Neusser zu entkommen. Jedoch endete sein Fluchtversuch an einem Verkehrszeichen.

Polizeibeamte beobachteten am Montag (25.11.) gegen 09:30 Uhr, wie der Neusser ein Stoppzeichen missachtete und ohne anzuhalten seine Fahrt von der Floßhafenstraße in Richtung Danziger Straße fortsetze. Die Polizeibeamten folgten dem Pkw-Fahrer und gaben Anhaltezeichen. Der Aufforderung anzuhalten kam der Neusser jedoch weiterhin nicht nach und setzte seine Flucht über einen Supermarktparkplatz, die Hammer Landstraße, Batteriestraße und Hessentordamm fort. Im Bereich der Einmündung zur Straße Am Kehlturm stieß der Flüchtige mit einem Verkehrszeichen zusammen und beschädigte sein Fahrzeug so sehr, dass er seine Fahrt nicht fortsetzen konnte. Hier konnte er von weiteren Polizisten gestellt und kontrolliert werden. Nun offenbarte sich auch der Grund seiner versuchten Flucht.

Ist er doch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und sein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen. Ebenso bestand der Verdacht auf den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln.

Auf einer Polizeiwache wurde ihm daher zur Feststellung der Art und Menge der Betäubungsmittel eine Blutprobe entnommen.

Er muss sich jetzt in mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Missachten von Zeichen und Weisungen der Polizei, Missachtung von Rotlicht und Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Verkehrskommissariat in Neuss übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 13:44

    POL-NE: Nachtrag zur Pressemeldung: Folgenschwerer Verkehrsunfall in Korschenbroich

    Korschenbroich (ots) - Mit unserer Pressemeldung vom 22.11.2025, 00:19 Uhr, berichteten wir unter dem Titel "Folgenschwerer Verkehrsunfall in Korschenbroich" über ein Unfallgeschehen an der Kreuzung Landstraße 361 und Landstraße 381. Zur Unfallzeit am 21.11.2025, gegen 19:45 Uhr, waren ein Personenkraftwagen und ein Lastkraftwagen kollidiert. Infolgedessen war der ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:45

    POL-NE: Opel Grandland entwendet

    Meerbusch (ots) - In der Zeit von Samstag (22.11.), circa 23 Uhr, bis Montag (24.11.), 6:45 Uhr, entwendeten Unbekannte ein Fahrzeug, welches auf einem Parkplatz an der Karl-Arnold-Straße in Meerbusch abgestellt war. Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen Opel Grandland mit dem Kennzeichen "NE-AE-314". Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Wagens geben ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:40

    POL-NE: Achtung! Betrüger passen ihre Tricks der kalten Jahreszeit an

    Jüchen (ots) - Betrüger passen ihre Tricks immer wieder aktuellen Gegebenheiten an. Da es derzeit draußen kalt ist, waren gestern Ganoven in Jüchen als Heizungstechniker unterwegs. Am Montagvormittag (24.11.), gegen 10:30 Uhr, klingelten zwei Männer bei einer 86 Jahre alte Frau an der Leerser Straße. Nachdem sich das Duo als Heizungstechniker ausgegeben hatte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren