Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen und flüchtigen Fahrradfahrer

Neuss (ots)

Am Mittwoch (19.11.), gegen 20:25 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Neusser mit seinem Pkw die Gabrielstraße in Richtung Johannesstraße. Nach ersten Erkenntnissen hielt der Fahrzeugführer an der dortigen Einmündung und lies einen Fahrradfahrer, welcher von links kam, passieren. Nach ersten Ermittlungen fuhr dieser dabei mittig gegen die Front des Fahrzeuges und stürzte zu Boden. Als der 29-Jährige ausstieg um sich um den Fahrradfahrer zu kümmern, fuhr dieser in Richtung Bahnhof Nievenheim weiter.

Der flüchtige Radfahrer sei älter als 30 Jahre, circa 180 bis 190 Zentimeter groß und war schwarz gekleidet.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie den flüchtigen Fahrradfahrer.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

