POL-NE: Drei Festnahmen bei Durchsuchungs- und Festnahmeeinsatz

Wachtberg/Köln/Rommerskirchen/Sundern (ots)

Aufgrund lokaler Bezüge teilen wir die Pressemeldung des Polizeipräsidiums Bonn:

Nach mehrmonatigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei durchsuchten rund 80 Kriminalbeamtinnen und -beamte am frühen Mittwochmorgen (26.11.2025) auf richterlichen Beschluss insgesamt neun Wohnungen in Wachtberg (3), Köln (4), Rommerskirchen und Sundern (je 1).

Die vorangegangenen Ermittlungen richteten sich gegen zwei Frauen (29, 36) und acht Männer (22, 27, 30, 31, 31, 32, 33, 37), die im dringenden Verdacht stehen, seit März 2025 in verschiedenen Täterkonstellationen wiederholt, banden- und gewerbsmäßig Taschendiebstähle und Wohnungseinbrüche in Wachtberg und Bonn begangen zu haben. Eine Frau (36) und ein Mann (27) wurden dabei in Wachtberg, ein 37-Jähriger in Köln festgenommen. Für sie hatte eine Ermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats 13 unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Karl Winterscheidt in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft im Vorhinein Untersuchungshaftbefehle erwirkt.

Im Rahmen der Maßnahmen wurden nach ersten Feststellungen zahlreiche Beweismittel, darunter u.a. Mobiltelefone, Aufbruchwerkzeuge, Schmuck, Tatkleidung sowie Diebesgut aus Taschendiebstählen und Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen sichergestellt. Gegen die Beschuldigten wird nun weiter ermittelt.

