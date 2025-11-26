PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Festnahmen bei Durchsuchungs- und Festnahmeeinsatz

Wachtberg/Köln/Rommerskirchen/Sundern (ots)

Aufgrund lokaler Bezüge teilen wir die Pressemeldung des Polizeipräsidiums Bonn:

Nach mehrmonatigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei durchsuchten rund 80 Kriminalbeamtinnen und -beamte am frühen Mittwochmorgen (26.11.2025) auf richterlichen Beschluss insgesamt neun Wohnungen in Wachtberg (3), Köln (4), Rommerskirchen und Sundern (je 1).

Die vorangegangenen Ermittlungen richteten sich gegen zwei Frauen (29, 36) und acht Männer (22, 27, 30, 31, 31, 32, 33, 37), die im dringenden Verdacht stehen, seit März 2025 in verschiedenen Täterkonstellationen wiederholt, banden- und gewerbsmäßig Taschendiebstähle und Wohnungseinbrüche in Wachtberg und Bonn begangen zu haben. Eine Frau (36) und ein Mann (27) wurden dabei in Wachtberg, ein 37-Jähriger in Köln festgenommen. Für sie hatte eine Ermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats 13 unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Karl Winterscheidt in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft im Vorhinein Untersuchungshaftbefehle erwirkt.

Im Rahmen der Maßnahmen wurden nach ersten Feststellungen zahlreiche Beweismittel, darunter u.a. Mobiltelefone, Aufbruchwerkzeuge, Schmuck, Tatkleidung sowie Diebesgut aus Taschendiebstählen und Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen sichergestellt. Gegen die Beschuldigten wird nun weiter ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle Telefon: 0228 - 1510-22 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 10:36

    POL-NE: Unfallverursacher war mutmaßlich auf Flucht vor der Polizei

    Jüchen (ots) - Am Dienstag (25.11.), gegen 11:20 Uhr, kam es auf der Straße "Schaan" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 62 Jahre alter Mann aus Erkelenz leicht verletzt wurde. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Zur Unfallzeit war ein 22 Jahre alter Autofahrer aus Neuss in einer Rechtskurve mit dem am linken Fahrbahnrand stehenden Wagen des ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:10

    POL-NE: Polizei sucht Zeugen und flüchtigen Fahrradfahrer

    Neuss (ots) - Am Mittwoch (19.11.), gegen 20:25 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Neusser mit seinem Pkw die Gabrielstraße in Richtung Johannesstraße. Nach ersten Erkenntnissen hielt der Fahrzeugführer an der dortigen Einmündung und lies einen Fahrradfahrer, welcher von links kam, passieren. Nach ersten Ermittlungen fuhr dieser dabei mittig gegen die Front des Fahrzeuges und stürzte zu Boden. Als der 29-Jährige ausstieg um ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:08

    POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter männlicher Toter im Rhein

    Neuss (ots) - Am Samstag (17.05.), gegen 10:50 Uhr, wurde eine unbekannte männliche Wasserleiche im Rhein aufgefunden. Der Tote trieb in Höhe der Hammer Brücke bei Stromkilometer 738 unter der Wasseroberfläche und wurde durch ein Rettungsboot der DLRG geborgen. Beim Verstorbenen konnten keine Ausweispapiere aufgefunden werden. Ermittlungen ergaben bislang keine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren