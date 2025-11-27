Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fünf Fahrzeuge beschädigt

Neuss (ots)

Am Mittwoch (26.11.) befuhr eine 76-jährige Neusserin, gegen 15:40 Uhr, mit ihrem Fahrzeug die Lupinenstraße aus Richtung Bergheimer Straße kommend.

Nach ersten Erkenntnissen geriet die Dame mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr und streifte dabei das Fahrzeug einer 34-jährigen Wuppertalerin, welche noch versuchte, der Neusserin auszuweichen. Die 76-Jährige setze ihre Fahrt jedoch fort und touchierte mit ihrem Pkw drei weitere Fahrzeuge, welche hintereinander an einem Parkstreifen geparkt waren. Daraufhin kam ihr Fahrzeug zum Stehen.

Das Auto der Neusserin wurde abgeschleppt und ihr Führerschein sichergestellt.

Die Dame wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise auf den vorherigen Konsum von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln liegen derzeit nicht vor.

