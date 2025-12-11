PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Odenwaldkreis, Bad König - Michelstadt (ots)

Am Mittwoch (10.12.) kam es gegen 17:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr auf der K 92 zwischen Zell und Weiten-Gesäß. Eine 60-jährige Darmstädterin befuhr mit dem PKW eines Transportunternehmens die K92 aus Richtung Zell kommend in Fahrtrichtung Weiten-Gesäß, als ihr in Höhe Stationskilometer 7,8 ein weiterer PKW entgegenkam. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite kollidierten beide Fahrzeuge jeweils mit dem linken Seitenspiegel und es entstand Sachschaden am PKW der Darmstädterin. Hinweise auf den Unfallgegner konnten nicht erlangt werden.

Der Unfallgegner entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 500,- EUR.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und des/der flüchtigen Fahrzeugführer(s)/in unter 06062 / 953-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
POK Ihrig
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 15:57

    POL-DA: Viernheim: Autodiebstahl scheitert/ Zeugen gesucht

    Viernheim (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (10.12.) haben Unbekannte versucht, einen in der Dornierstraße geparkten Peugeot Boxer zu stehlen. Die Täter hatten eine Fensterscheibe an dem Fahrzeug eingeschlagen und dann die Türen geöffnet. Offenbar wollten die Kriminellen das Auto kurzschließen, was jedoch misslang. Unverrichteter Dinge ergriffen sie die Flucht. Der Schaden an dem Wagen wird auf etwa 1500 Euro ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 15:27

    POL-DA: Lorsch/Lampertheim: Autodiebstähle scheitern

    Lorsch/Lampertheim (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Dienstag (09.12.) in Lorsch in der Kastanienallee sowie in der Nacht zum Mittwoch (10.12.) in der Lampertheimer Biedensandstraße jeweils Zugang in Fahrzeuge der Marke Citroen "Jumper". Sie versuchten die Fahrzeuge durch Kurzschlüsse zu starten. Die beiden Versuche scheiterten und die Kriminellen suchten daraufhin das Weite. Hinweise werden erbeten ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 15:17

    POL-DA: Bensheim: Mehrere Autospiegel abgetreten/Festnahme eines 29-Jährigen

    Bensheim (ots) - Nachdem ein 29 Jahre alter Mann am Dienstagabend (09.12.) an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel abtrat, konnte er nach einem Zeugenhinweis durch eine Streife der Polizeistation Bensheim festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte der 29-Jährige gegen 23.30 Uhr im Bereich der Ludwigstraße in Auerbach vier Fahrzeuge. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren