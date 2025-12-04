Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - Bundespolizei stellt Schreckschusswaffe und Messer sicher

Münster - Möhnesee (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Mittwochvormittag (4.Dezember) im Hauptbahnhof Münster bei einem 57-jährigen Mann aus Möhnesee eine Schreckschusswaffe und zwei Messer sichergestellt.

Mitarbeitende eines Schnellrestaurants hatten zuvor die Bundespolizei alarmiert, da der Mann im Lokal für alle Gäste sichtbar eine Schusswaffe am Hosenbund mitführte. Unter Androhung der Dienstwaffe stellten die Polizisten die Schreckschusswaffe sicher und fesselten den Mann. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie bei dem Alkoholisierten zudem zwei Messer und Patronen für die Schreckschusswaffe. Alle Gegenstände, die der Mann laut eigenen Angaben zum Eigenschutz mitführte, wurden beschlagnahmt.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei auf das generelle Mitführverbot von Waffen im Hauptbahnhof Münster hin.

