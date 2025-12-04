PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - Bundespolizei stellt Schreckschusswaffe und Messer sicher

BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - Bundespolizei stellt Schreckschusswaffe und Messer sicher
  • Bild-Infos
  • Download

Münster - Möhnesee (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Mittwochvormittag (4.Dezember) im Hauptbahnhof Münster bei einem 57-jährigen Mann aus Möhnesee eine Schreckschusswaffe und zwei Messer sichergestellt.

Mitarbeitende eines Schnellrestaurants hatten zuvor die Bundespolizei alarmiert, da der Mann im Lokal für alle Gäste sichtbar eine Schusswaffe am Hosenbund mitführte. Unter Androhung der Dienstwaffe stellten die Polizisten die Schreckschusswaffe sicher und fesselten den Mann. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie bei dem Alkoholisierten zudem zwei Messer und Patronen für die Schreckschusswaffe. Alle Gegenstände, die der Mann laut eigenen Angaben zum Eigenschutz mitführte, wurden beschlagnahmt.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei auf das generelle Mitführverbot von Waffen im Hauptbahnhof Münster hin.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 08:37

    BPOL NRW: Mann sticht Polizisten mit dem Finger ins Auge - Bundespolizei ermittelt

    Dortmund (ots) - Am 3. Dezember waren anlässlich des Fußballspiels von Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen verstärkt Einsatzkräfte der Bundespolizei im Einsatz. Zum Einsatzende musste gegen einen Mann, der keine Reiseabsichten hatte, ein Platzverweis durchgesetzt werden. Nach massivem Widerstand griff er die Einsatzkräfte an. Gegen 00:30 Uhr forderten die ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 07:07

    BPOL NRW: Vermisste 13-jährige Dänin von Bundespolizei identifiziert

    Aachen (ots) - Am 03.12.25, gegen 08:30 Uhr, wird ein 24-jähriger Mann aus Dänemark in Begleitung einer jungen Frau beim Schwarzfahren im ICE erwischt. Bei der Fahrpreisnacherhebung überprüfen die Bundespolizisten aus Aachen die Personalien der Personen. Die junge Frau gibt sich als 18-jährige Dänin aus. Ein Datenabgleich kann die angegebene Identität nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren