PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vermisste 13-jährige Dänin von Bundespolizei identifiziert

Aachen (ots)

Am 03.12.25, gegen 08:30 Uhr, wird ein 24-jähriger Mann aus Dänemark in Begleitung einer jungen Frau beim Schwarzfahren im ICE erwischt. Bei der Fahrpreisnacherhebung überprüfen die Bundespolizisten aus Aachen die Personalien der Personen. Die junge Frau gibt sich als 18-jährige Dänin aus. Ein Datenabgleich kann die angegebene Identität nicht verifizieren. Nach Übersendung eines Lichtbildes an die dänische Kontaktdienststelle steht fest, es handelt sich um ein 13-jähriges vermisstes Mädchen. Die dänischen Behörden stellen Antrag auf vorläufige Festnahme der beiden Personen. Anschließend ergeht ein europäischer Haftbefehl gegen den 24-jährigen Mann wegen Entziehung Minderjähriger. Bei der Bundespolizei in Aachen werden Beweise gesichert und Blutproben entnommen. Zunächst wurden beide in polizeiliches Gewahrsam genommen. Das Mädchen wird in Kürze ihrer Familie zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Aachen
Christof Irrgang

Telefon: +49 (0) 241/ 568 37 - 1006
E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de

X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bahnhofplatz 3
52064 Aachen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren