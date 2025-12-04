Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vermisste 13-jährige Dänin von Bundespolizei identifiziert

Aachen (ots)

Am 03.12.25, gegen 08:30 Uhr, wird ein 24-jähriger Mann aus Dänemark in Begleitung einer jungen Frau beim Schwarzfahren im ICE erwischt. Bei der Fahrpreisnacherhebung überprüfen die Bundespolizisten aus Aachen die Personalien der Personen. Die junge Frau gibt sich als 18-jährige Dänin aus. Ein Datenabgleich kann die angegebene Identität nicht verifizieren. Nach Übersendung eines Lichtbildes an die dänische Kontaktdienststelle steht fest, es handelt sich um ein 13-jähriges vermisstes Mädchen. Die dänischen Behörden stellen Antrag auf vorläufige Festnahme der beiden Personen. Anschließend ergeht ein europäischer Haftbefehl gegen den 24-jährigen Mann wegen Entziehung Minderjähriger. Bei der Bundespolizei in Aachen werden Beweise gesichert und Blutproben entnommen. Zunächst wurden beide in polizeiliches Gewahrsam genommen. Das Mädchen wird in Kürze ihrer Familie zugeführt.

