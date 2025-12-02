Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Videoauswertung im Hauptbahnhof überführt Diebe - Bundespolizei nimmt zwei Männer fest

Aachen (ots)

Am gestrigen Mittag meldete die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Köln der Leitstelle in Aachen den Diebstahl eines Reisekoffers beim Halt eines Fernreisezuges. Zwei Algerier (22 und 26) konnten festgenommen werden.

Dank sofortiger Videoauswertung der Beamten konnten zwei Männer ausgemacht werden, deren Fotos man umgehend den Kolleginnen und Kollegen in Aachen zukommen ließ. Da man per Videoauswertung feststellen konnte, in welchen Zug Richtung Aachen sich die Männer begaben, wurde dieser bei Halt am Aachener HBF nach entsprechenden Personen abgesucht. Beide Männer algerischer Herkunft wurden gestellt. Sie konnten sich nicht ausweisen und führten diverse Gepäckstücke, mehrere Mobiltelefone, Schmuck und weiteren Inhalt wie Kosmetikartikel etc. mit sich. Die Männer konnten weder das Zahlenschloss des Koffers, noch die Elektronikartikel per PIN-Eingabe entsperren. Weitere Überprüfungen der Personen auf der Dienststelle der Bundespolizei in Aachen führten zu dem Ergebnis laufender Asylverfahren der Männer in den Niederlanden und Spanien. Nach zweifelsfreier Zuordnung des Koffers wurde die Geschädigte informiert. Das vermeintliche Stehlgut wurde zwecks weiterer Ermittlungen als Beweismittel sichergestellt.

Die Algerier wurden festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Beide Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

