BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet mutmaßliche Ladendiebin

Dortmund (ots)

Am 1. Dezember stellten die Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof bei einer nigerianischen Staatsangehörigen, die zuvor Ware aus einem Drogeriemarkt entwendet hatte, einen Haftbefehl fest. Sie konnte die Strafe begleichen und wurde trotzdem festgenommen.

Gegen 16:30 Uhr stellten die Beamten die 43-Jährige im Drogeriemarkt im Dortmunder Hauptbahnhof. Sie wies sich mit einer Gesundheitskarte aus. Bei den Uniformierten bestanden Zweifel daran, dass die Frau vor Ihnen mit dem Bild auf der Karte übereinstimmte. Sie gab auf Nachfrage erneut an, dass es ihre Karte und ihre Personalien seien.

In der Bundespolizeiwache überprüften die Polizisten die Fingerabdrücke der Frau und stellten die echten Personalien fest. Es bestand nach ersten Ermittlungen auch der Verdacht, dass die Frau mit der Karte unter falschen Personalien Gesundheitsleistungen bezog. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin die Gesundheitskarte.

Bei der Personalienfeststellung entdeckten sie außerdem, dass sie durch die Staatsanwaltschaft Memmingen zur Festnahme ausgeschrieben war. Die geforderten 60 Euro (zuzüglich 65 Euro Kosten) zahlte ein Bekannter, den Sie kontaktierte, ein.

Da die Wohnungslose jedoch keinen gültigen Aufenthaltstitel besaß, nahmen die Uniformierten sie trotzdem fest und überstellten sie nach Abschluss der Maßnahmen in das zentrale Polizeigewahrsam in Dortmund, wo die zuständige Ausländerbehörde die weiteren Maßnahmen übernahm.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Betrugs sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namensangabe ein.

