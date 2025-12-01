Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn stellt mehrfach gefälschte Reisedokumente sicher

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn haben am Sonntagmorgen (30.11.2025) bei einer Kontrolle eines aus Barcelona ankommenden Reisenden mehrere stark verfälschte ghanaische Reisepässe entdeckt. Der 38-jährige Mann führte zwei manipulierte Dokumente mit ausgetauschten Lichtbildseiten sowie einen echten spanischen Aufenthaltstitel mit sich.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Eine Identitätsprüfung führte zur Feststellung seiner wahren Personalien, spanische Behörden bestätigten zudem einen gültigen Aufenthaltstitel bis 2026. Die Bundespolizisten stellten alle gefälschten Dokumente sicher und führten eine erkennungsdienstliche Behandlung durch.

Dem Beschuldigten wurde ein vierjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot eröffnet.

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen wurden eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell