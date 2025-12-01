Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Taschenlampe geblendet: Bundespolizei ermittelt nach Körperverletzung

Essen (ots)

Am 30. November wurden Einsatzkräfte durch einen Mann mit einer Taschenlampe geblendet. Ein Polizist klagte im Anschluss über starke Kopfschmerzen.

Gegen 04:05 Uhr kam einer Streife vor dem Essener Hauptbahnhof ein Mann entgegen. Kurz bevor die Polizisten an ihm vorbeigingen, blendete er einen der Beamten aus geringer Distanz mit dem Blitzlicht seiner Taschenlampe in Richtung der Augen. Zur anschließenden Kontrolle händigte der 41-Jährige seinen Personalausweis aus. Nach erfolgter Belehrung gab der Düsseldorfer auf die Frage, warum er die Beamten geblendet habe, als Antwort an: Er sei vor kurzer Zeit selbst von jemandem geblendet worden und habe das deshalb jetzt auch einmal machen wollen. Weitere Angaben machte er nicht. Die Taschenlampe beschlagnahmten die Polizisten. Zur Aushändigung eines Protokolls begleitete der deutsche Staatsbürger die Streife zur nahegelegenen Wache. In den Diensträumen klagte er über Kreislaufprobleme, weshalb ein Rettungswagen verständigt wurde. Dieser brachte den Beschuldigten in ein Krankenhaus. Der geblendete Polizist erlitt vorübergehende Sehstörungen und klagte über starke Kopfschmerzen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

