PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Beamter muss ins Krankenhaus - Bundespolizei verhaftet mutmaßlichen Drogendealer nach Angriff

BPOL NRW: Beamter muss ins Krankenhaus - Bundespolizei verhaftet mutmaßlichen Drogendealer nach Angriff
  • Bild-Infos
  • Download

Dortmund (ots)

Am 30. November flüchtete ein Mann vor den Einsatzkräften am Dortmunder Hauptbahnhof. Bei der Ergreifung schlug er einem Beamten mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn. Bei einer späteren Durchsuchung fanden die Beamten Waffen und Drogen.

Gegen 2:35 Uhr bepöbelte der deutsche Staatsangehörige eine Streife der Bundespolizei sowie umstehende Personen am Hauptbahnhof Dortmund. Als die Bundespolizisten den 27-Jährigen kontrollieren wollten, flüchtete dieser zu Fuß. Die Uniformierten stellten den Mann umgehend, doch dieser schlug einem Beamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Die Einsatzkräfte brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. In der Bundespolizeiwache fanden die Polizisten bei einer Durchsuchung ein Einhandmesser, ein Pfefferspray sowie eine geladene Schreckschusswaffe mit weiteren Patronen, die zugriffsbereit in der rechten und linken Jackentasche verstaut waren. Außerdem fanden die Beamten mehrere kleine Tütchen mit mutmaßlich Amphetamin. Die Polizisten beschlagnahmten alle Gegenstände.

Nach erfolgter Belehrung gab der Wohnungslose an, dass er mit den Drogen handele.

Die Einsatzkräfte fertigten Lichtbilder des Deutschen an und sicherten dessen Fingerabdrücke.

Nach Rücksprache mit der Kriminalwache der Polizei Dortmund nahmen die Bundespolizisten den Mann fest und brachten ihn nach Abschluss der Maßnahmen in das zentrale Polizeigewahrsam in Dortmund.

Der verletzte Beamte begab sich in ärztliche Behandlung und musste den Dienst abbrechen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 13:56

    BPOL NRW: Körperliche Auseinandersetzung: Bundespolizei stellt Aggressor und findet Messer

    Haltern am See (ots) - Am 30. November meldete eine Frau eine Schlägerei am Bahnhof Haltern am See. Alle Beteiligten seien anschließend mit dem Zug nach Recklinghausen gefahren. Am Hauptbahnhof Recklinghausen stellten die Bundespolizisten den Tatverdächtigen. Gegen 07:50 Uhr erhielt eine Streife der Bundespolizei die Meldung über den Sachverhalt. Der Begleiter der ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 13:55

    BPOL NRW: Drogen in der Tragetasche: Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

    Recklinghausen (ots) - Am 28. November flüchtete ein Mann in einen nahegelegenen Kiosk am Hauptbahnhof Recklinghausen, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Bundespolizisten stellten ihn im Anschluss. Dabei stellten sie neben den Betäubungsmitteln auch den unerlaubten Aufenthalt fest. Gegen 23:00 Uhr erblickte eine Streife der Bundespolizei den guineischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren