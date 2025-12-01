Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Beamter muss ins Krankenhaus - Bundespolizei verhaftet mutmaßlichen Drogendealer nach Angriff

Dortmund (ots)

Am 30. November flüchtete ein Mann vor den Einsatzkräften am Dortmunder Hauptbahnhof. Bei der Ergreifung schlug er einem Beamten mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn. Bei einer späteren Durchsuchung fanden die Beamten Waffen und Drogen.

Gegen 2:35 Uhr bepöbelte der deutsche Staatsangehörige eine Streife der Bundespolizei sowie umstehende Personen am Hauptbahnhof Dortmund. Als die Bundespolizisten den 27-Jährigen kontrollieren wollten, flüchtete dieser zu Fuß. Die Uniformierten stellten den Mann umgehend, doch dieser schlug einem Beamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Die Einsatzkräfte brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. In der Bundespolizeiwache fanden die Polizisten bei einer Durchsuchung ein Einhandmesser, ein Pfefferspray sowie eine geladene Schreckschusswaffe mit weiteren Patronen, die zugriffsbereit in der rechten und linken Jackentasche verstaut waren. Außerdem fanden die Beamten mehrere kleine Tütchen mit mutmaßlich Amphetamin. Die Polizisten beschlagnahmten alle Gegenstände.

Nach erfolgter Belehrung gab der Wohnungslose an, dass er mit den Drogen handele.

Die Einsatzkräfte fertigten Lichtbilder des Deutschen an und sicherten dessen Fingerabdrücke.

Nach Rücksprache mit der Kriminalwache der Polizei Dortmund nahmen die Bundespolizisten den Mann fest und brachten ihn nach Abschluss der Maßnahmen in das zentrale Polizeigewahrsam in Dortmund.

Der verletzte Beamte begab sich in ärztliche Behandlung und musste den Dienst abbrechen.

