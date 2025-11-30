Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drogen in der Tragetasche: Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Recklinghausen (ots)

Am 28. November flüchtete ein Mann in einen nahegelegenen Kiosk am Hauptbahnhof Recklinghausen, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Bundespolizisten stellten ihn im Anschluss. Dabei stellten sie neben den Betäubungsmitteln auch den unerlaubten Aufenthalt fest.

Gegen 23:00 Uhr erblickte eine Streife der Bundespolizei den guineischen Staatsbürger in der Haupthalle des Hauptbahnhofs. Der Mann erblickte die Streife ebenfalls, verließ den Bahnhof jedoch sofort fluchtartig. Dieses Verhalten veranlasste die Einsatzkräfte, dem 29-Jährigen zu folgen. Dieser begab sich in einen nahegelegenen Kiosk und versuchte, sich unter mehreren Kunden zu verstecken. Dies gelang ihm nicht, und die Uniformierten unterzogen ihn einer Kontrolle. Direkt neben ihm lag hinter einer Getränkekiste eine Tüte, die die Polizisten zuvor in der Hand des Mannes gesehen hatten. Ein Blick in die Tüte zeigte eine bräunliche Substanz. Da der Verdacht nahe lag, dass es sich hierbei um Betäubungsmittel handeln könne, nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest und brachten ihn auf die Wache. In den Diensträumen bestätigte ein Drogenschnelltest den Verdacht. Bei der nicht geringen Menge reagierte der Test positiv. Der Beschuldigte wurde belehrt. Er äußerte sich nicht weiter zu dem Sachverhalt. Eine Überprüfung seiner Daten zeigte, dass das Ausländeramt Gelsenkirchen nach ihm fahndete, da er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt. Die Behörde ließ nach dem Aufenthaltsort suchen. Die Polizisten beschlagnahmten die Betäubungsmittel, das mitgeführte Bargeld und das Smartphone und hielten Rücksprache mit der Kriminalpolizei Recklinghausen. Zur weiteren Bearbeitung führten die Bundespolizisten ihn dem Polizeigewahrsam zu. Eine im Kiosk durchgeführte Auswertung der Videoaufzeichnungen bestätigte den Verdacht, dass der Beschuldigte die Tragetasche weggeworfen hatte. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen unerlaubten Aufenthalts ein. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die Polizei Recklinghausen.

