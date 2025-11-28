Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet Springmesser bei einem 15-Jährigen

Gelsenkirchen (ots)

Am 27. November kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Gelsenkirchen einen jungen Syrer. Bei einer anschließenden Durchsuchung entdeckten sie einen verbotenen Gegenstand bei ihm.

Gegen 10:40 Uhr überprüften die Einsatzkräfte den Jugendlichen, der sich mit seinem gültigen Aufenthaltstitel auswies. Auf die Frage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände bei sich trage, antwortete er verneinend. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten jedoch ein zugriffsbereites Springmesser in der Jackeninnentasche und beschlagnahmten es.

Dabei handelt es sich um ein Messer, dessen Klinge auf Knopf- oder Hebeldruck hervorschnellt (in diesem Fall seitlich) und hierdurch oder beim Loslassen der Sperrvorrichtung festgestellt werden kann.

Die Uniformierten belehrten den Jugendlichen, der sich anschließend nicht äußerte.

Er durfte seinen Weg fortsetzen, muss sich nun aber wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

