Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Videoauswertung im Hauptbahnhof überführt Täter - Bundespolizei bringt Körperverletzungen zur Anzeige

Aachen (ots)

Am Abend des 26.11.25 wurde eine Streife der Bundespolizei Aachen über eine Schlägerei im Bereich des Haupteingangs des Aachener Hauptbahnhofs in Kenntnis gesetzt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, schien sich die Lage zunächst beruhigt zu haben. Lediglich eine Verletzung an der Hand bei einem 36-jährigen Rumänen wies Spuren von Gewalt auf. Eine durchgeführte Videoauswertung zeigte, dass es zuvor zwischen dem Rumänen und einem Deutschen (33) zu einer gegenseitigen Körperverletzung kam. Statt eines freundlichen Handschlags in der Vorweihnachtszeit tauschten die Männer Fausthiebe und einen Kopfstoß. Sie wurden durch die Bundespolizisten belehrt und lehnten beide einen Strafantrag ab.

Eine Behandlung der verletzten Hand durch die hinzugezogenen Rettungssanitäter wurde durch den Rumänen abgelehnt.

Die Videoauswertung wurde gesichert, beide Männer wurden wegen Körperverletzung zur Anzeige gebracht und durften ihre nun hoffentlich friedvolle Weiterreise antreten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Aachen
Stefanie Gleixner

Telefon: +49 241 / 568 37 - 1005
E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de

X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bahnhofplatz 3
52064 Aachen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

