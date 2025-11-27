Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; Haftbefehl auf der Bundesautobahn 40 vollstreckt

Kleve - Kempen (ots)

Am Mittwochvormittag, 26. November 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen 33-jährigen Bulgaren. Dieser reiste zuvor über die Bundesautobahn 40 aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Regensburg per Haftbefehl gesucht wurde. Der Gesuchte war zuvor aufgrund von Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 1200 Euro zuzüglich 82,50 Euro Verfahrenskosten, ersatzweise 60 Tagen Freiheitsstrafe, verurteilt worden. Die Bundespolizei eröffnete ihm den Haftbefehl und brachte ihn zur weiteren Sachbearbeitung in das Bundespolizeirevier Kempen. Dort konnte er die ihm drohende Haftstrafe durch Zahlung der geforderten Geldsumme von insgesamt 1282,50 Euro abwenden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell