Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Gesuchten in Köln fest

Köln (ots)

Am gestrigen Tag (26. November) ging der Bundespolizei ein 51-Jähriger ins Netz. Neben der Tatsache, dass er im Zuge einer Aufenthaltsermittlung und zwei offenen Haftbefehlen gesucht wurde, verstieß er weiterhin gegen die, im Kölner Hauptbahnhof geltende, Allgemeinverfügung zum Mitführen von verbotenen Gegenständen.

Gegen 14:15 Uhr trafen Einsatzkräfte den Deutschen im Kölner Hauptbahnhof an und unterzogen ihn einer Personenkontrolle. Ein Datenabgleich seiner Personalien ergab, dass nicht nur das Amtsgericht Westerburg wegen einer Verletzung der Unterhaltspflicht nach dem Aufenthaltsort des Mannes suchen ließ: Gegen den 51-Jährigen lagen weiterhin zwei Haftbefehle vor. Abgesehen von der Staatsanwaltschaft Bonn, die den Westerwälder wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.090 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 103 Tagen verurteilt hatte, hatte ihn auch die Staatsanwaltschaft Köln schuldig gesprochen. Hier hatte er, ebenfalls wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eine Geldstrafe in Höhe von 840 Euro zu entrichten oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 28 Tagen zu verbüßen.

Auf der Dienststelle durchsuchten die Beamten den Deutschen. Hierbei fanden sie ein Taschenmesser, eine Nagelschere und einen Korkenzieher in seinen mitgeführten Sachen. Da alle drei Gegenstände gegen die derzeit am Kölner Hauptbahnhof geltenden Allgemeinverfügung verstoßen, stellten die Einsatzkräfte die Objekte sicher.

Der 51-Jährige konnte die Geldstrafe in Gesamthöhe von 3.930 Euro nicht bezahlen. Daher nahmen die Uniformierten den Gesuchten fest und führten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Justizvollzugsanstalt zu.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell