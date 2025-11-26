PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei in Vermisstenfahndung der Landespolizei eingebunden findet unter Drohneneinsatz stark unterkühlten Mann

Aachen (ots)

Die Landespolizei des Polizeipräsidiums Aachen fahndete am Dienstagabend gegen 22:45 Uhr nach einem vermissten und hilflosen 79-jährigen Mann.

Da zu diesem Zeitpunkt kein Polizeihubschrauber wegen der Witterungsverhältnisse starten konnte, bot die Bundespolizei, die zwei Drohnenpiloten mit Drohne im Einsatz hatte, ihre Hilfe nach der Suche des Vermissten an.

Nach einer fast zweistündigen Suche mit der Drohne konnte in verhältnismäßig kurzer Zeit ein größtmöglicher Suchkorridor überflogen werden. Am Mittwochmorgen gegen 02:10 Uhr konnte der Vermisste aus der Luft aufgefunden und die Polizei bzw. Bundespolizei sowie Rettungskräfte herangeführt werden.

Er lag bereits stark unterkühlt in der Nähe der Kapelle am Westfriedhof.

Dank der guten Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bundespolizei sowie der eingesetzten Rettungskräfte konnte der Mann schnellst möglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Hier zeigt sich, wie wichtig der Einsatz der Drohne war, der in diesem Fall Menschenleben gerettet hatte.

Der Mann soll sich auf dem Weg der Besserung befinden und konnte bereits aus dem Krankenhaus wieder entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Aachen
PHK Bernd Küppers

Telefon: +49 (0)241 56837 0
E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de

X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

