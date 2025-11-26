Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Taschendiebe in Aachener Innenstadt von Kölner Fahndern gefasst

Aachen (ots)

Es ist wieder Hochsaison für Taschendiebe. Zwei speziell auf Taschendiebstahl geschulte Bundespolizisten aus Köln versehen am 25.11.25 ihren Dienst am Aachener Hauptbahnhof. Dort beobachten sie zwei Frauen, welche Rucksäcke und Taschen der Reisenden genauer in Augenschein nehmen. Da sie am Hauptbahnhof zunächst erfolglos sind, verlagern sie ihren Beutezug in Richtung Aachener Innenstadt. Sie bemerken nicht, dass die beiden Fahnder sich unauffällig in ihrem Windschatten bewegen. Gegen 11:48 Uhr haben die beiden Frauen scheinbar ein passendes Opfer gefunden. Unweit der Elisengalerie verlassen beide fluchtartig ein Ärztehaus und durchsuchen anschließend am Hinterausgang der Elisengalerie ihre Beute. Die Bundespolizisten entschließen sich zur Kontrolle der Frauen. Es handelt sich um eine 19-jährige Bosnierin und eine 41-jährige Kroatin. Bei letzterer wird eine Geldbörse mit Inhalt gefunden. Schnell kann ein älterer Herr ausgemacht werden, welchem die Börse aus einer verschlossenen Umhängetasche entwendet wurde. Das Diebesgut konnte dem überraschten Herrn zurückgegeben werden. Die Frauen wurden vorläufig festgenommen und der Landespolizei übergeben. Da keine Haftgründe vorlagen wurden sie nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Der Gesamtschaden belief sich auf 130 Euro. Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Machen Sie es den Taschendieben nicht zu leicht! Gerade die Vorweihnachtszeit zieht Taschendiebe magisch an.

