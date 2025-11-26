PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Taschendiebe in Aachener Innenstadt von Kölner Fahndern gefasst

Aachen (ots)

Es ist wieder Hochsaison für Taschendiebe. Zwei speziell auf Taschendiebstahl geschulte Bundespolizisten aus Köln versehen am 25.11.25 ihren Dienst am Aachener Hauptbahnhof. Dort beobachten sie zwei Frauen, welche Rucksäcke und Taschen der Reisenden genauer in Augenschein nehmen. Da sie am Hauptbahnhof zunächst erfolglos sind, verlagern sie ihren Beutezug in Richtung Aachener Innenstadt. Sie bemerken nicht, dass die beiden Fahnder sich unauffällig in ihrem Windschatten bewegen. Gegen 11:48 Uhr haben die beiden Frauen scheinbar ein passendes Opfer gefunden. Unweit der Elisengalerie verlassen beide fluchtartig ein Ärztehaus und durchsuchen anschließend am Hinterausgang der Elisengalerie ihre Beute. Die Bundespolizisten entschließen sich zur Kontrolle der Frauen. Es handelt sich um eine 19-jährige Bosnierin und eine 41-jährige Kroatin. Bei letzterer wird eine Geldbörse mit Inhalt gefunden. Schnell kann ein älterer Herr ausgemacht werden, welchem die Börse aus einer verschlossenen Umhängetasche entwendet wurde. Das Diebesgut konnte dem überraschten Herrn zurückgegeben werden. Die Frauen wurden vorläufig festgenommen und der Landespolizei übergeben. Da keine Haftgründe vorlagen wurden sie nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Der Gesamtschaden belief sich auf 130 Euro. Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Machen Sie es den Taschendieben nicht zu leicht! Gerade die Vorweihnachtszeit zieht Taschendiebe magisch an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Aachen
Christof Irrgang

Telefon: +49 (0) 241/ 568 37 - 1006
E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de

X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bahnhofplatz 3
52064 Aachen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 08:21

    BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Ladendiebe am Kölner Hauptbahnhof fest

    Köln (ots) - Am gestrigen Tag (25. November) entwendeten ein 32- und ein 33-Jähriger zwei Flaschen Duftmittel aus einer Parfümerie. Der Tag endete für die beiden im Gewahrsam. Gegen 11:30 Uhr wurde die Bundespolizei um Unterstützung gebeten, nachdem ein Mitarbeiter des Geschäftes beobachtet hatte, wie zwei Männer zwei Flaschen Parfüm im Wert von 234 Euro an ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 06:55

    BPOL NRW: Bundespolizei erzielte am Dienstag Fahndungserfolge im Rahmen der Grenzkontrollen

    Kleve - Kempen - Nettetal - Emmerich (ots) - Am Dienstagvormittag, 26. November 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 61 einen 24-jährigen Bulgaren als Fahrer eines in Bulgarien zugelassenen Personenkraftwagens. Die Überprüfung der Personalien anhand seiner gültigen bulgarischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren