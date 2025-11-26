PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Ladendiebe am Kölner Hauptbahnhof fest

Köln (ots)

Am gestrigen Tag (25. November) entwendeten ein 32- und ein 33-Jähriger zwei Flaschen Duftmittel aus einer Parfümerie. Der Tag endete für die beiden im Gewahrsam.

Gegen 11:30 Uhr wurde die Bundespolizei um Unterstützung gebeten, nachdem ein Mitarbeiter des Geschäftes beobachtet hatte, wie zwei Männer zwei Flaschen Parfüm im Wert von 234 Euro an sich nahmen und den Laden verließen, ohne hierfür zu bezahlen. Der Angestellte sprach die Unbekannten an und rief die Uniformierten hinzu.

Die Polizisten stellten die Identitäten des 32-jährigen Esten und des 33-jährigen Litauers fest und unterzogen die bislang polizeilich Unbekannten einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Anschließend nahmen sie die Wohnungslosen fest und führten sie dem Polizeigewahrsam zu.

Für ihre Tat müssen beide sich nun vor einer Richterin oder einem Richter verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Paula Feierabend

Telefon: +49 (0) 221 16093-1400
Mobil: +49 (0) 173 56 21 045
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren