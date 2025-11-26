Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Ladendiebe am Kölner Hauptbahnhof fest

Köln (ots)

Am gestrigen Tag (25. November) entwendeten ein 32- und ein 33-Jähriger zwei Flaschen Duftmittel aus einer Parfümerie. Der Tag endete für die beiden im Gewahrsam.

Gegen 11:30 Uhr wurde die Bundespolizei um Unterstützung gebeten, nachdem ein Mitarbeiter des Geschäftes beobachtet hatte, wie zwei Männer zwei Flaschen Parfüm im Wert von 234 Euro an sich nahmen und den Laden verließen, ohne hierfür zu bezahlen. Der Angestellte sprach die Unbekannten an und rief die Uniformierten hinzu.

Die Polizisten stellten die Identitäten des 32-jährigen Esten und des 33-jährigen Litauers fest und unterzogen die bislang polizeilich Unbekannten einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Anschließend nahmen sie die Wohnungslosen fest und führten sie dem Polizeigewahrsam zu.

Für ihre Tat müssen beide sich nun vor einer Richterin oder einem Richter verantworten.

