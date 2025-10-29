PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 61-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt - #polsiwi

Freudenberg (OT Lindenberg) (ots)

Eine 61-Jährige ist am Dienstagmorgen (28.10.2025) bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmshöhe bei Freudenberg leicht verletzt worden.

Die Frau war gegen 07:50 Uhr auf der Siegener Straße in Richtung Siegen unterwegs. Im Bereich der Autobahnauffahrt musste sie verkehrsbedingt bremsen. Hinter ihr fuhr ein 63-Jähriger, der dies zu spät sah. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem PKW in den VW der 61-Jährigen.

Die Frau kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der PKW des 63-Jährigen wurde abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung des Unfalls übernommen.

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

