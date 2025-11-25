Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Messer bei jungen Männern sicher

Paderborn (ots)

Bundespolizisten haben am Montagnachmittag (24. November) zwei Messer im Paderborner Hauptbahnhof sichergestellt.

Auf Nachfrage gaben zwei 17- und 18-Jährige in einer Kontrolle zu, Messer mitzuführen. Bei dem 17-Jährigen aus Geseke wurde ein verbotenes Einhandmesser sichergestellt. Er ist als Intensivtäter mit Gewaltdelikten bekannt. Der 18-jährige aus Lichtenau händigte ebenfalls ein Messer aus. Auch er ist polizeibekannt.

Das Führen von Waffen und Messern in Verkehrsmitteln und in Gebäuden des Personenfernverkehrs ist nach dem Waffengesetz verboten. Gegen die beiden Männer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

