Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann kommt Platzverweis nicht nach und schubst ein Kind - Bundespolizei nimmt Aggressor fest

Dortmund (ots)

Am 24. November kam ein deutscher Staatsangehöriger einem Platzverweis vom Dortmunder Hauptbahnhof nicht nach und betrat immer wieder den Bahnhof und schubste sogar ein Kind. Die Bundespolizisten nahmen den Mann in Gewahrsam.

Gegen 21:50 Uhr sprachen die Beamten am Dortmunder Hauptbahnhof einen Platzverweis gegen den 46-Jährigen aus. Er verhielt sich durchgehend unkooperativ und provokant. Die Einsatzkräfte forderten ihn, nachdem er mehrmals wieder den Bahnhof betrat, auf, diesen zu verlassen. Auch, nachdem sie ihn vom Bahnhof wegführten, kehrte er zurück, beleidigte die Beamten zudem rassistisch und wurde erneut verwiesen.

Kurze Zeit später meldete sich ein Mann, der angab, dass der Wohnungslose ein Kind geschubst habe. Daraufhin meldeten sich die Eltern und der 9-jährige türkische Geschädigte ebenfalls bei der eingesetzten Streife und bestätigten den Vorfall und gaben an, dass niemand verletzt wurde.

Der 46-Jährige kehrte anschließend erneut zum Bahnhof zurück und die Polizisten nahmen ihn nun zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam. Dabei sperrte er sich und leistete Widerstand. Nach erfolgter Belehrung äußerte er sich nicht.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,9 Promille.

Nach Abschluss der Maßnahmen verbrachten ihn die Uniformierten in das zentrale Polizeigewahrsam in Dortmund. Die Beamten leiteten anschließend ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Volksverhetzung und Körperverletzung ein.

