Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei gelingt Fahndungserfolg am Flughafen Köln/Bonn
Flughafen Köln/Bonn (ots)
Ein routinemäßiger Einsatz der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn führte am Samstagmorgen zu einem bemerkenswerten Fahndungserfolg. Bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus der Türkei ging den Beamten ein gesuchter 45-jähriger türkischer Staatsangehöriger ins Netz.
Der Mann war von der Staatsanwaltschaft Hagen wegen Körperverletzung zur Festnahme ausgeschrieben. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Körperverletzung und eine Zahlung von insgesamt 1380 Euro oder 92 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe vor. Die Beamten wurden durch die fahndungsmäßige Überprüfung auf die Person aufmerksam.
Nach der Kontrolle wurde der Mann zur Dienststelle gebracht. Dort wurde seine Identität zweifelsfrei bestätigt. Im Anschluss wurde der Haftbefehl eröffnet. Der Betroffene beglich die geforderte Summe noch vor Ort und konnte die Dienststelle nach Abschluss aller Maßnahmen wieder verlassen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer
Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de
Postfach 980125
51129 Köln
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell