Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei gelingt Fahndungserfolg am Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Ein routinemäßiger Einsatz der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn führte am Samstagmorgen zu einem bemerkenswerten Fahndungserfolg. Bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus der Türkei ging den Beamten ein gesuchter 45-jähriger türkischer Staatsangehöriger ins Netz.

Der Mann war von der Staatsanwaltschaft Hagen wegen Körperverletzung zur Festnahme ausgeschrieben. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Körperverletzung und eine Zahlung von insgesamt 1380 Euro oder 92 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe vor. Die Beamten wurden durch die fahndungsmäßige Überprüfung auf die Person aufmerksam.

Nach der Kontrolle wurde der Mann zur Dienststelle gebracht. Dort wurde seine Identität zweifelsfrei bestätigt. Im Anschluss wurde der Haftbefehl eröffnet. Der Betroffene beglich die geforderte Summe noch vor Ort und konnte die Dienststelle nach Abschluss aller Maßnahmen wieder verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell