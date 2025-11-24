Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann entblößt sich und spuckt in Richtung Zugbegleiterin - Bundespolizei ermittelt

Hagen (ots)

Am 23. November sprach eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn einen ukrainischen Staatsangehörigen im Zug an. Daraufhin zog dieser seine Hose runter und spuckte in ihre Richtung. Die Bundespolizisten am Hagener Hauptbahnhof schritten ein.

Gegen 13 Uhr erhielten die Einsatzkräfte im Hauptbahnhof Hagen eine Meldung über eine Auseinandersetzung im RE 4 (Wetter (Ruhr) - Hagen Hbf.). Nach Einfahrt des Zuges schilderte die 56-jährige türkische Zugbegleiterin, dass sie den 37-Jährigen geweckt habe, da dieser zum Teil auf dem Boden geschlafen habe. Der Mann sei aufgewacht, habe sich umgehend entblößt und angefangen zu spucken. Ein Zeuge, ebenfalls Zugbegleiter, sei anschließend eingeschritten.

In der Bundespolizeiwache stellten die Beamten die Identität des Ennepetalers fest und belehrten ihn schriftlich in ukrainischer Sprache. Er machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann mit einem Platzverweis und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

