Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Neuss Hauptbahnhof - Vier Taschendiebe auf frischer Tat festgenommen
Neuss (ots)
Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Sonntagmittag (23. November 2025) um 12.00 Uhr vier mutmaßliche Taschendiebinnen am Neusser Hauptbahnhof festgestellt, die in zwei getrennt agierenden Gruppen unterwegs waren.
Die erste Tätergruppe, bestehend aus zwei bosnischen Staatsangehörigen (22 und 37 Jahre), entwendete die Geldbörse einer 66-jährigen Ukrainerin aus deren Umhängetasche. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.
Die zweite Tätergruppe setzte sich aus einer 32-jährigen Bosnierin und einer 32-jährigen Kroatin zusammen. Sie entwendeten die Geldbörse aus dem Rucksack einer 70-jährigen deutschen Reisenden. Hier entstand ein Schaden von etwa 215 Euro.
Die Beamten konfrontierten die Frauen mit dem Tatvorwurf und erhielten das Diebesgut unmittelbar zurück. Anschließend wurden alle vier Beschuldigten der Bundespolizeiwache am Düsseldorfer Hauptbahnhof zugeführt. Mangels Haftgründen wurden drei der Frauen nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen die 22-jährige Bosnierin lag jedoch ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg vor - sie wurde festgenommen.
Die entwendeten Sachen wurden den Geschädigten zurückgegeben. Diese waren sichtlich erleichtert und bedankten sich für das schnelle Eingreifen der Bundespolizei.
