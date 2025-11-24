Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Internationaler Haftbefehl - Bundespolizisten nehmen 30-Jährige fest

Mönchengladbach (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Samstagabend (22. November 2025), um 21.00 Uhr am Bahnsteig zu Gleis 7 des Mönchengladbacher Hauptbahnhofs eine Frau, die per internationalen Haftbefehl aus-geschrieben war. Sie wurde festgenommen und an die Justizvollzugsanstalt Köln Ossendorf übergeben.

Aufgrund einer vorausgegangenen Leistungserschleichung kontrollierten die eingesetzten Beamten der Bundespolizei die 30-jährige polnische Staatsangehörige am Gleis 7 vor dem wartenden RE 13. Bei der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass belgische Behörden die Frau per internationalen Haftbefehl suchten. Die Polin wurde festgenommen und der Dienststelle zugeführt. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde die Festgenommene dem Polizeigewahrsam Mönchengladbach übergeben.

Am 23. November 2025 erfolgte die Vorführung beim Haftrichter. Anschließend erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Köln Ossendorf.

