PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Internationaler Haftbefehl - Bundespolizisten nehmen 30-Jährige fest

Mönchengladbach (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Samstagabend (22. November 2025), um 21.00 Uhr am Bahnsteig zu Gleis 7 des Mönchengladbacher Hauptbahnhofs eine Frau, die per internationalen Haftbefehl aus-geschrieben war. Sie wurde festgenommen und an die Justizvollzugsanstalt Köln Ossendorf übergeben.

Aufgrund einer vorausgegangenen Leistungserschleichung kontrollierten die eingesetzten Beamten der Bundespolizei die 30-jährige polnische Staatsangehörige am Gleis 7 vor dem wartenden RE 13. Bei der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass belgische Behörden die Frau per internationalen Haftbefehl suchten. Die Polin wurde festgenommen und der Dienststelle zugeführt. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde die Festgenommene dem Polizeigewahrsam Mönchengladbach übergeben.

Am 23. November 2025 erfolgte die Vorführung beim Haftrichter. Anschließend erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Köln Ossendorf.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Düsseldorf
Pressestelle
POMin Elisa-Maria Halbach
Telefon: +49 (0) 211 179276-151
Mobil: +49 (0) 175 4338127
E-Mail: presse.d@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bismarckstraße 108
40210 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 10:24

    BPOL NRW: Bundespolizisten beschlagnahmen Schreckschusswaffen am Wuppertaler Hauptbahnhof

    Wuppertal (ots) - Beamte der Bundespolizei konnten am Freitagmittag (21. November 2025), um 14.00 Uhr bei zwei Heranwachsenden (18, 19) jeweils eine Schreckschuss Pistole mitsamt Munition beschlagnahmen. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein. Im Personentunnel des Wuppertaler Hauptbahnhofs kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den 18-jährigen ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 15:53

    BPOL NRW: Feuerzeug verschluckt - Mann bittet Bundespolizei um Hilfe

    Essen (ots) - Am 21. November suchte ein Mann die Wache der Bundespolizei am Essener Hauptbahnhof auf und bat darum, einen Arzt für ihn zu rufen. Gegen 10:50 Uhr kontaktierte der 41-Jährige die Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Essen. Er gab an, dass er fünf Tage zuvor ein Feuerzeug verschluckt hätte, sich dieses noch in seinem Magen befinden würde und nun über Schmerzen klagte. Der Deutsche gab an, derzeit nicht in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren