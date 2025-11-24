PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg am Flughafen Weeze: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Kleve - Weeze (ots)

Am späten Sonntagabend, 23. November 2025, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein Fluggäste eines aus Spanien kommenden Fluges. Dabei überprüften die eingesetzten Beamten auch einen 35-jährigen Georgier. Beim Abgleich der Personalien mit den polizeilichen Datenbeständen konnte festgestellt werden, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Stade per Haftbefehl gesucht wurde. Bereits im Jahr 2020 hatte das Amtsgericht Tostedt den Gesuchten aufgrund von fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 40 Euro, ersatzweise 30 Tagen Freiheitsstrafe, verurteilt. Der Mann zahlte die geforderte Geldsumme von insgesamt 1200 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 239,50 Euro bei der Bundespolizei ein und wendete damit die ihm drohende Haftstrafe ab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Georgier seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren