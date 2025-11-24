Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg am Flughafen Weeze: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Kleve - Weeze (ots)

Am späten Sonntagabend, 23. November 2025, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein Fluggäste eines aus Spanien kommenden Fluges. Dabei überprüften die eingesetzten Beamten auch einen 35-jährigen Georgier. Beim Abgleich der Personalien mit den polizeilichen Datenbeständen konnte festgestellt werden, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Stade per Haftbefehl gesucht wurde. Bereits im Jahr 2020 hatte das Amtsgericht Tostedt den Gesuchten aufgrund von fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 40 Euro, ersatzweise 30 Tagen Freiheitsstrafe, verurteilt. Der Mann zahlte die geforderte Geldsumme von insgesamt 1200 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 239,50 Euro bei der Bundespolizei ein und wendete damit die ihm drohende Haftstrafe ab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Georgier seine Reise fortsetzen.

