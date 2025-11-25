Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit gefälschtem Führerschein ausgewiesen und ohne Versicherung unterwegs. Bundespolizei verzeichnet Fahndungserfolg in Bedburg-Hau

Am Montagmorgen, 24. November 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen 43-jährigen Iraker. Eine Überprüfung der Personalien und der Fahrzeugdaten in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass das Fahrzeug des Mannes zur Entstempelung ausgeschrieben wurde, da für dieses seit Ende Oktober keine gültige Haftpflichtversicherung mehr besteht. Weiterhin bemerkten die Beamten der Bundespolizei Unstimmigkeiten bei dem vorgelegten griechischen Führerschein des Reisenden. Eine genauere Inaugenscheinnahme bestätigte, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelte. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen.

Der Beschuldigte wurde daraufhin zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Mann aufgrund von Fahren ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Kraftfahrzeuges ohne die erforderliche Haftpflichtversicherung und Urkundenfälschung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Iraker seine Reise fortsetzen. Die Weiterfahrt wurde durch die Bundespolizei untersagt.

