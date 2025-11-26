PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt aggressiven Mann nach Widerstand und Beleidigung fest

Essen (ots)

Am 25. November stellten Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof einen deutschen Staatsangehörigen fest, der Reisende belästigte. Als die Einsatzkräfte einschritten, leistete er Widerstand und beleidigte sie.

Gegen 22:15 Uhr gingen bei den Beamten am Hauptbahnhof Essen Meldungen über einen aggressiven Mann ein, der andere Reisende verfolgte und lautstark anpöbelte. Den Aufforderungen der Uniformierten kam der 36-Jährige von Beginn an nicht nach. Auch eine Durchsuchung musste mit körperlichem Zwang durchgesetzt werden. Dabei leistete er massiven Widerstand, weshalb ihn die Bundespolizisten auf dem Boden fesselten. In der Bundespolizeiwache beleidigte er die Beamten und verhielt sich weiterhin unkooperativ. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille.

Nach Abschluss der Maßnahmen brachten die Einsatzkräfte den Wohnungslosen in das zentrale Polizeigewahrsam in Essen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

