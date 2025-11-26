Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann bedroht Beamte der Bundespolizei und wirft diese mit Erbrochenem ab

Bochum (ots)

Am 25. November verhielt sich ein alkoholisierter Pole am Bochumer Hauptbahnhof während einer Kontrolle unkooperativ, spuckte sich in die Hand, warf sie auf die Polizisten und bedrohte sie schließlich.

Gegen 12:30 Uhr überprüften die Einsatzkräfte den 37-Jährigen am Hauptbahnhof Bochum. Er leistete den Anweisungen der Beamten von Beginn an keine Folge. Anschließend warf er ein Gemisch aus Erbrochenem und Speichel, das er sich zuvor in die Hand gespuckt hatte, auf die Bundespolizisten und traf einen von ihnen am Bein. Zudem bedrohte er die Uniformierten, indem er mit dem Finger symbolisch über seine Kehle fuhr und dabei auf die Beamten zeigte.

In der Bundespolizeiwache führten die Einsatzkräfte einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,8 Promille ergab. Der Pole wies jedoch keine Ausfallerscheinungen auf und konnte die Dienststelle nach Abschluss der Maßnahmen mit einem Platzverweis selbstständig verlassen.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung gegen den Wohnungslosen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell