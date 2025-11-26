PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann bedroht Beamte der Bundespolizei und wirft diese mit Erbrochenem ab

Bochum (ots)

Am 25. November verhielt sich ein alkoholisierter Pole am Bochumer Hauptbahnhof während einer Kontrolle unkooperativ, spuckte sich in die Hand, warf sie auf die Polizisten und bedrohte sie schließlich.

Gegen 12:30 Uhr überprüften die Einsatzkräfte den 37-Jährigen am Hauptbahnhof Bochum. Er leistete den Anweisungen der Beamten von Beginn an keine Folge. Anschließend warf er ein Gemisch aus Erbrochenem und Speichel, das er sich zuvor in die Hand gespuckt hatte, auf die Bundespolizisten und traf einen von ihnen am Bein. Zudem bedrohte er die Uniformierten, indem er mit dem Finger symbolisch über seine Kehle fuhr und dabei auf die Beamten zeigte.

In der Bundespolizeiwache führten die Einsatzkräfte einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,8 Promille ergab. Der Pole wies jedoch keine Ausfallerscheinungen auf und konnte die Dienststelle nach Abschluss der Maßnahmen mit einem Platzverweis selbstständig verlassen.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung gegen den Wohnungslosen ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 08:35

    BPOL NRW: Taschendiebe in Aachener Innenstadt von Kölner Fahndern gefasst

    Aachen (ots) - Es ist wieder Hochsaison für Taschendiebe. Zwei speziell auf Taschendiebstahl geschulte Bundespolizisten aus Köln versehen am 25.11.25 ihren Dienst am Aachener Hauptbahnhof. Dort beobachten sie zwei Frauen, welche Rucksäcke und Taschen der Reisenden genauer in Augenschein nehmen. Da sie am Hauptbahnhof zunächst erfolglos sind, verlagern sie ihren ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 08:21

    BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Ladendiebe am Kölner Hauptbahnhof fest

    Köln (ots) - Am gestrigen Tag (25. November) entwendeten ein 32- und ein 33-Jähriger zwei Flaschen Duftmittel aus einer Parfümerie. Der Tag endete für die beiden im Gewahrsam. Gegen 11:30 Uhr wurde die Bundespolizei um Unterstützung gebeten, nachdem ein Mitarbeiter des Geschäftes beobachtet hatte, wie zwei Männer zwei Flaschen Parfüm im Wert von 234 Euro an ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 06:55

    BPOL NRW: Bundespolizei erzielte am Dienstag Fahndungserfolge im Rahmen der Grenzkontrollen

    Kleve - Kempen - Nettetal - Emmerich (ots) - Am Dienstagvormittag, 26. November 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 61 einen 24-jährigen Bulgaren als Fahrer eines in Bulgarien zugelassenen Personenkraftwagens. Die Überprüfung der Personalien anhand seiner gültigen bulgarischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren